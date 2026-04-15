(Foto) Sednica Skupštine Srbije odložena za četvrtak, nakon što su poslanici vlasti napustili salu pa nije bilo kvoruma

Sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, odložena je za četvrtak u 10 časova, jer u 12.15 sati ponovo nije bilo kvoruma za rad.

Prethodno, sednica Narodne skupštine nije počela u 11 časova kako je bilo predviđeno zbog nedostatka kvoruma. Predsednica parlamenta Ana Brnabić pomerila je početak sednice na 12.15 časova. Sednici je tokom drugog pokušaja uspostavljanja kvoruma prisustvovalo 32 od ukupno 250 poslanika, a bilo je neophodno da prisustvuje većina.