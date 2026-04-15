(Foto) Sednica Skupštine Srbije pomerena za jedan sat zbog nedostatka kvoruma, poslanici vlasti napustili salu

Sednica Narodne skupštine nije počela u 11 časova kako je bilo predviđeno zbog nedostatka kvoruma. Predsednica parlamenta Ana Brnabić pomerila je početak sednice na 12.15 časova.

Kako je rekla predsednica Skupštine Ana Brnabić, u sednici je prisustvovalo 47 od ukupno 250 poslanika, a bilo je neophodno da prisustvuje većina. Sednica je prethodno počela intoniranjem himne Republike Srbije, jer je ovo Prva sednica prolećnog zasedanja, nakon čega su poslanici vlasti počeli da napuštaju salu. Sednici je prisustvovao najveći deo opozicije, ali ne i poslanici Demokratske stranke i koalicije NADA, koji su najavili bojkot rada sednice Skupštine.