(Foto) Vučića: Posvetićemo se robodizaciji naše armije, čekaju nas nove narudžbine naoružanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je jačanje vojske kroz robotizaciju i nabavku nove opreme, navodeći da je bezbednosna situacija složenija nego početkom godine, ali da država ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti.

Nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Vučić je istakao da je stanje bezbednosti u regionu složenije nego početkom godine, ali je poručio da će Srbija nastaviti da jača svoje odbrambene kapacitete i čuva mir i stabilnost. On je naveo da je, kao vrhovni komandant Vojske Srbije, predložio izradu strategije robotizacije, formiranje jedinica opremljenih robotizovanim platformama, kao i organizacione pripreme za uvođenje