Nova pucnjava u školi u Turskoj: Učenik očevim oružjem ubio četvoro i ranio 20

Četiri osobe su poginule, a 20 je ranjeno kada je učenik pucao u školi na jugoistoku Turske. Napadač je ubijen, a vlasti navode da je koristio oružje svog oca, bivšeg policajca.

Učenik je u srednjoj školi na jugoistoku Turska nasumično otvorio vatru u dve učionice, pri čemu su poginule četiri osobe, a 20 je ranjeno, saopštio je jedan zvaničnik. Napadač je potom ubijen. Guverner provincije Kahramanmaraš, Mukerem Unluer, naveo je da je napadač u školu došao naoružan oružjem za koje se veruje da pripada njegovom ocu, penzionisanom policajcu, prenosi AP. Kod sebe je imao pet komada vatrenog oružja i sedam okvira municije. Među žrtvama su jedna