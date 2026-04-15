Pronađeni kokain, marihuana i pištolj u kući, uhapšen mladić (26) iz Srbobrana

Newsmax Balkans
Policija u Srbobranu uhapsila je K. S. (26) iz tog mesta, u čijoj je kući pronašla kokain, marihuanu, kao i pištolj sa tri metka.

Kako je saopštila Policijska uprava Novog Sada, njemu se na teret stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Somboru. Posle saslušanja, nadležni sudija mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Ključne reči

KokainMarihuanaNovi SadSombor

Vojvodina, najnovije vesti »

