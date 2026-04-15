Selaković izneo odbranu u slučaju "Generalštab": Cilj optužnog predloga protiv mene diskreditacija organa vlasti

Ministar kulture Nikola Selaković je u nastavku suđenja u slučaju "Generalštab" u Višem sudu negirao je da je izvršio krivično delo za koje se tereti u tom slučaju i izneo je odbranu u kojoj ističe da je cilj optužnog predloga protiv njega diskreditacija organa vlasti, a ne istina.

"Odgovorno tvrdim da ja i moji saradnici nismo počinili krivična dela za koja nas tereti tužilaštvo", naglasio je Selaković iznoseći odbranu na suđenju u Specijalnom sudu u Beogradu. Naveo je da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) od početka postupka pristrasno, te da je optužni predlog podignut protiv njega i njegovih saradnika sa ciljem "srozavanja i diskreditacije najviših organa vlasti, sprovođenja političkih promena mimo zakona i stvaranja