Cene nafte padaju zbog nade u obnovu razgovora između Vašingtona i Teherana

Cene sirove nafte su naglo pale danas, jer se predviđa nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Država, što bi moglo da ublaži pritisak na snabdevanje naftom, izuzetno pojačan nakon početka rata na Bliskom istoku, preneli su američki mediji.

Cena sirove nafte marke West Texas Intermediate (WTI), za isporuku u maju, pala je za 7,87 odsto na 91,28 dolara po barelu. Cena sirove nafte marke Brent, međunarodne referentne vrednosti, za isporuku u junu, pala je za 4,60 odsto na 94,79 dolara po barelu. Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) rekao je danas da je uskoro moguć nastavak pregovora sa Iranom u Pakistanu, dok su Izrael i Liban danas održali prvi direktni razgovor u Vašingtonu gde im je domaćin bio šef