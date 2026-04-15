Bomba u Partizanu: Vratio se Lovernj - prvi strani kapiten opet u Humskoj

Žofri Lovernj, iskusni francuski centar, se vratio u Košarkaški klub Partizan.

Posle 12 godina je ponovo stanovnik Beograda. Partizan se oglasio i ovako saopštio povratak francuskog centra. "Žofri Lovernj je ponovo u Partizanu! Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-belih se vratio svojoj kući! U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti. Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-belima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru