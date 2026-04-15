Kako je Beograd nabavio sapun koji je deci izazvao osip: Sekretarijatu "nije jasno zašto se povlači iz vrtića"

U beogradskim vrtićima se od leta prošle godine koristi sapun za ruke koji se ispostavio da izaziva osip kod dece. Roditelji su reagovali, da bi na kraju dugih ispitivanja sapun bio povučen iz svih vrtića.

Novinarka Nove ekonomije Katarina Pantelić objašnjava da je sama javna nabavka bila centralizovana javna nabavka, tj. da ju je raspisao Sekretarijat za obrazovanje grada Beograda. "Prošle godine, 5. juna je zaključen ugovor sa dobavljačem i sapun pod nazivom 'Kids Oxy' je dostavljen svim vrtićima. Ono što su i roditelji, a i sama deca na svojim rukama primetila, jeste osip, crvenilo, svrab, sitne ranice. Zaključili su da je upravo sapun kojim deca peru ruke razlog