"Predsedniče, sutra u 12.10 biću na N1": Sandro Goci odgovorio Aleksandru Vučiću

Poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goci odgovorio je predsedniku Aleksandru Vučiću da je spreman na otvorenu debatu sa njim o evropskoj budućnosti Srbije.

"Sutra u 12:10 biću na N1srbija. Predsedniče @avucic, vidim da ste sada spremni za dijalog. To su dobre vesti. U demokratiji niko ne treba da izbegava otvorenu debatu. Hajde da to uradimo kako treba, uz poštovanje, jasna pravila i stvarnu raspravu o evropskoj budućnosti Srbije", napisao je Sandro Goci, generalni sekretar Evropske demokratske partije i poslanik u Evropskom parlamentu, na društvenoj mreži X.