Svet u neverici: Tramp „trajno otvorio“ Ormuski moreuz nakon tajnog razgovora sa predsednikom Kine - "Si će me zagrliti"

Donald Tramp izjavio je da je Ormuski moreuz „trajno otvoren“ nakon tajnih razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, tvrdeći da je kineski lider pristao da obustavi slanje oružja Iranu.

Tramp je ovu vest objavio u sredu na mreži Truth Social, dodajući i da će ga Si „srdačno zagrliti“ na predstojećem sastanku. „Kina je veoma zadovoljna što trajno otvaram Ormuski moreuz“, napisao je Tramp. „Radim to i za njih i za ceo svet. Ova situacija se više nikada neće ponoviti“. Dodao je i da je Kina pristala da više ne isporučuje oružje Iranu. „Predsednik Si će me snažno zagrliti kada se sretnemo za nekoliko nedelja“, naveo je Tramp. „Radimo zajedno pametno i