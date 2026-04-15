Zbog radova u tunelu "Munjino brdo" izmene na auto-putu "Miloš Veliki" od danas do petka

Na auto-putu Miloš Veliki saobraćaj će od danas u 10 sati do petka 17. aprila u 17 sati biti preusmeren od petlje Prilipac do petlje Lučani, u smeru ka Čačku zbog radova u tunelu Munjino brdo, najavili su danas "Putevi Srbije".

U tom periodu trajaće periodični pregled ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima, uz obustavu saobraćaja kroz levu tunelsku cev. Saobraćaj će biti preusmeren odvijati kroz desnu cev tunela Munjino brdo u smeru ka Čačku.