Završena grejna sezona Gradska toplana u Užicu u pripravnosti do 1. maja

Grejna sezona završava se danas (15. april), a JKP Gradska toplana u Užicu biće u pripravosti do 1. maja.

Foto: N. Kovačević Iz tog preduzeća navode da će „radijatori i dalje biti topli, ako to vremenski uslovi budu zahtevali“. – Pratiće se prognoza, jutarnje temperature i, u skladu sa tim, Gradska toplana će reagovati sve do 1. maja, do kada će biti u pripravnosti – navode u tom preduzeću. Branko Filipović, direktor JKP Gradska toplana, istakao je da je “grejna sezona počela 2. oktobra, da je do sada imala 196 grejnih dana i protekla bez većih problema“. Nakon 1.