Širom Srbije počeo „Speed marathon“: 24 sata neprekidne kontrole brzine na više od 400 lokacija

U Srbiji je danas započela međunarodna akcija pojačane kontrole brzine pod nazivom “Speed Marathon”, koja traje neprekidno 24 sata i obuhvata više od 400 kontrolnih tačaka širom zemlje.

Saobraćajna policija koristi sve raspoložive uređaje za merenje brzine – radare, presretače i automatske sisteme, dok se na auto-putevima dodatno prati i prosečna brzina kretanja vozila. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ističu da se akcija sprovodi istovremeno u brojnim evropskim državama, a posebna pažnja usmerena je na deonice koje su građani prepoznali kao rizične. Kako navode iz MUP-a, osnovni cilj je smanjenje broja prekoračenja brzine, saobraćajnih nezgoda