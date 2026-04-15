SAD neće produžiti dozvolu za prodaju iranske nafte

„Kratkoročno ovlašćenje je strogo ograničeno na naftu koja je već u tranzitu i ne dozvoljava nove kupovine ili proizvodnju”– rekao je ranije Skot Besent

VAŠINGTON – Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa saopštila je da neće produžiti privremenu dozvolu za prodaju iranske nafte nakon 19. aprila, uz najavu pojačanog pritiska i mogućih dodatnih sankcija finansijskim institucijama koje sarađuju sa Teheranom. Američko Ministarstvo finansija navelo je da kratkoročna dozvola, koja omogućava prodaju iranske nafte zadržane na moru, ističe za nekoliko dana i neće biti obnovljena. U saopštenju