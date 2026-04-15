U turskoj školi učenik ubio devet osoba, među njima osmoro dece

Njegov otac je bivši policajac, došao je sa pet pištolja i sedam okvira, rekao je guverner Mukerem Unluer

Devet osoba, među njima osmoro dece, ubijeno je danas u pucnjavi u jednoj srednjoj školi u provinciji Kahramanmaraš na jugoistoku Turske, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči. U incidentu koji se dogodio u provinciji Kahramanmaraš, povređeno je još 13 osoba, od kojih je šest u kritičnom stanju, naveo je on na konferenciji za novinare, prenosi „Rojtersˮ. Četrnaestogodišnji učenik je danas otvorio vatru na dve učionice u srednjoj školi u Turskoj, u