Više od 20 brodova prošlo kroz Ormuz uprkos blokadi

Centralna komanda SAD (CENTKOM) je saopštila da nijedan brod nije prošao kroz pomorsku blokadu

VAŠINGTON – Više od 20 trgovačkih brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u protekla 24 sata, uprkos tvrdnjama američke vojske da nijedan brod nije prošao kroz blokadu iranskih luka, piše „Volstrit džurnal” (WSJ) pozivajući se na američke zvaničnike. Kako navodi njujorški list, komercijalni brodovi nastavili su tranzit kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca. Ranije danas, Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTKOM) je saopštila da nijedan