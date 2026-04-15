Rat se bliži kraju? Novinarka otkrila detalje razgovora sa Trampom (video)

Američki predsednik Donald Tramp kazao je za Foks biznis da je rat s Iranom "blizu kraja". U najavi intervjua koja je pre njegovog emitovanja objavljena na sajtu Foks njuza, voditeljka Marija Barttiromo je direktno upitala Trampa da li je rat završen.

- Mislim da je blizu kraja, da. Smatram da je veoma blizu kraja - odgovorio je Tramp. Međutim, Volstrit džurnal prenosi da je Bartiromo u video snimku koji je objavila na društvenoj mreži Iks nakon što je napustila Belu kuću po okončanju intervjua kazala da joj je Tramp rekao da je "rat završen". - Rekla sam mu: "Gospodine predsedniče, stalno pričate o ratu u prošlom vremenu". Rekla sam: "Je li završen?" On je rekao: "Završen je" - navela je voditeljka. Mapu