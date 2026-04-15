N1: Neprihvatljivo samopozivanje i međusobno pozivanje dvojice funkcionera u program naše televizije

Televizija N1 ocenila je danas kao neprihvatljivo samopozivanje i međusobno pozivanje generalnog sekretara Evropske demokratske partije Sandra Gocija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića na debatu u njihovom programu.

"Televizija N1, kao nezavisna i profesionalna informativna redakcija, sama bira goste i teme, zbog čega je neprihvatljivo samopozivanje i međusobno pozivanje dvojice funkcionera u program naše televizije", navode u saopštenju. Goci je, dodaju, bio pozvan da se sutra iz Brisela uključi u program te televizije, u emisiju koja, kako navode, nije debatnog tipa. On je nakon toga na društvenim mrežama uputio poziv za debatu predsedniku Srbije. "Sutra u 12.10 biću na N1.