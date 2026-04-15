Peter Mađar poručio srpskom narodu da crpi snagu iz izbora u Mađarskoj: Šta stoji iza ovih reči

Novi premijer Mađarske Peter Mađar poslao je dan nakon pobede na izborima poruku i građanima Srbije. On je rekao: "Srpskom narodu poručujem da crpi snagu iz izbora u Mađarskoj".

Naveo je i da mu je važno da odnosi Srbije i Mađarske ostanu dobri, pre svega, zbog vojvođanskih Mađara, iako je pretpostavio ko "kumuje" velikom prijateljstvu Aleksandra Vučića i Viktora Orbana, ali i Roberta Fica. Dodao je da ne želi da se meša u unutrašnja pitanja Srbije, ali da srpskom narodu može da poruči da "crpi snagu iz jučerašnjih izbora u Mađarskoj". Prema rečima Dinka Gruhonjića, profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, izjava Petera Mađara da