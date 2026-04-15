Pojeftinilo gorivo u Severnoj Makedoniji

Maksimalna maloprodajna cena litra dizel goriva u Severnoj Makedoniji od danas je smanjena za 2,5 denara (pet dinara), a benzina za 1,5 denara (tri dinara).

Na benzinskim pumpama u Severnoj Makedoniji noćas od ponoći maksimalna cena litra "eurodizela" je 95,5 denara (oko 191 dinara) bezolovnog benzina "eurosuper 95" - 82 denara (164 dinara), a benzina "eurosuper 98" - 84 denara (168 dinara). Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je u subotu istakao je da su cene koje utvrđuje Regulatorna komisija za energetiku (RKE), bez dodatnog smanjenja koje Rafinerija OKTA daje svojim partnerima, smanjene za dva denara po