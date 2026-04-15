Pucnjava u školi u Turskoj: Devet mrtvih i više ranjenih

Devet ljudi je poginulo, a 13 ranjeno danas kada je učenik otvorio vatru u osnovnoj školi u Turskoj, javio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje.

U prvim izveštajima javljeno je da je četvoro ljudi stradalo. Četrnestogodišnji napadač je ubijen. Stigao je u školu naoružan vatrenim oružjem koje je, kako se veruje pripadalo njegovom ocu, policajcu u penziji, rekao je guverner provincije Kaharamanmaras Mukerim Unluer. Napadač je nosio pet komada vatrenog oružja i sedam okvira municije. Za sada se ne zna motiv napada. Takođe nije jasno da li je naoružanog napadača ubila policija ili se sam ubio. Šest od 13