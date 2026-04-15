Mornarica SAD potvrdila da je "triton" pao u Persijskom zalivu; Iran više od 1.100 sati bez interneta

Mornarica Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C "triton" srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći". Iranski mediji prethodno su objavili da je dron oborila iranska PVO. Gašenje interneta u Iranu ušlo je u 47. dan, čime je više od 1.100 sati međunarodna mrežna povezanost za većinu građana praktično nedostupna, prenosi nadzorna organizacija za sajber bezbednost NetBlocks.

11:49 Iran više od 1.100 sati bez interneta Gašenje interneta u Iranu ušlo je u 47. dan, čime je više od 1.100 sati međunarodna mrežna povezanost za većinu građana praktično nedostupna, prenosi nadzorna organizacija za sajber bezbednost NetBlocks. "Iransko gašenje interneta ušlo je u 47. dan, nakon 1.104 sata bez međunarodne povezanosti za širu javnost. Ova mera i dalje ozbiljno ograničava mogućnost Iranaca da provere bezbednost prijatelja i članova porodice u