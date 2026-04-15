Razgovori Izraela i Libana u SAD "korak ka mirovnim pregovorima"; Iran u stalnoj komunikaciji sa Pakistanom

SAD, Izrael i Liban saopštili su, nakon trilateralnog sastanka u Vašingtonu, da su održali produktivne razgovore. Iako je u Ormuskom moreuzu od ponedeljka na snazi američka blokada, nekoliko tankera je ipak uspelo da prođe. Teheran procenjuje dosadašnju ratnu štetu na oko 270 milijardi dolara. Donald Tramp najavljuje moguć nastavak pregovora sa Iranom "u naredna dva dana".

07:56 Centralna komanda SAD: Uspostavljena pomorska blokada Irana i "pomorska superiornost" Američke snage u potpunosti su zaustavile pomorsku trgovinu koja ulazi i izlazi iz Irana, saopštila je američka vojska, navodeći da je na Bliskom istoku postignuta "pomorska superiornost", objavila je američka Centralna komanda (CENTCOM). CENTCOM je na mreži Iks naveo da je blokada iranskih luka "u potpunosti sprovedena" u roku od 36 sati od njenog pokretanja. Šef CENTCOM-a