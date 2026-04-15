Sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Berlinu; Medvedev preti: Lepo spavajte, evropski partneri

Rat u Ukrajini – 1.512. dan. Svi saveznici treba da učine sve što je moguće kako bi osigurali da Ukrajina dobije neophodnu podršku, poručio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Berlinu. Nakon Norveške i Nemačke, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posetio Italiju, treću državu za 48 sati, tražeći pomoć za jačanje vojnih kapaciteta.

Holandska ministarka: Izdvojićemo 248 miliona evra za izradu dronova za Ukrajinu Holandija će izdvojiti 248 miliona evra za proizvodnju dronova za Ukrajinu, izjavila je holandska ministarka odbrane Dilan Jesilgoz-Zegerijus. "Dronovi imaju ključnu ulogu u savremenom ratu. Ukrajinci ih koriste sa izuzetnom veštinom kako bi odbili neprekidne ruske napade", izjavila je ministarka nakon sastanka sa kolegama iz NATO zemalja i generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom