Vens: Tramp želi "veliki" dogovor sa Iranom; FT: Teheran koristio kineski satelit za nadzor baza SAD

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da su tokom vikenda u Pakistanu Iran i Amerika napravili izvestan napredak u pregovorima, ali da američki predsednik Donald Tramp želi da sa Teheronom sklopi "veliki" sporazum. Sa druge strane, "Fajnenšel tajms" je objavio da je Iran tokom rata navodno koristio kineski špijunski satelit kako bi pratio američke vojne baze na Bliskom istoku. Za to vreme, SAD, Izrael i Liban saopštili su, nakon trilateralnog sastanka u Vašingtonu, da su održali produktivne razgovore.

09:26 FT: Iran navodno koristio kineski satelit za nadzor američkih vojnih baza Iran je tokom rata navodno koristio kineski špijunski satelit kako bi pratio američke vojne baze na Bliskom istoku i podržao vojne operacije, pokazala je analiza procurelih dokumenata i satelitskih podataka, objavio je Fajnenšel tajms. Istraga je navela da je sistem, označen kao "TEE-01B", krajem 2024. godine nabavila Vazduhoplovna snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC),