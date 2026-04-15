Američki OFAC produžio licencu za rad Lukoilu do 29. oktobra

VAŠINGTON, MOSKVA - Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftnoj kompaniji "Lukoil" van Rusije do 29. oktobra.

Kako prenosi Rojters u utorak, licenca se odnosi na oko 2.000 pumpi Lukoila širom Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka i Amerike, prenosi Rojters. Adminsitracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je sankcije dvema najvećim ruskim nafnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft u oktobru prošle godine, što je uticalo na interesovanje potencijalnih kupaca Lukoilove međunarodne imovine, procenjene na 22 milijarde dolara. Prethodna licenca izdata je 31. marta sa rokom