Američki OFAC produžio licencu za rad Lukoilu do 29. oktobra

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
VAŠINGTON, MOSKVA - Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftnoj kompaniji "Lukoil" van Rusije do 29. oktobra.

Kako prenosi Rojters u utorak, licenca se odnosi na oko 2.000 pumpi Lukoila širom Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka i Amerike, prenosi Rojters. Adminsitracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je sankcije dvema najvećim ruskim nafnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft u oktobru prošle godine, što je uticalo na interesovanje potencijalnih kupaca Lukoilove međunarodne imovine, procenjene na 22 milijarde dolara. Prethodna licenca izdata je 31. marta sa rokom
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokMoskvaVašingtonRojtersRusijaDonald TrampDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

