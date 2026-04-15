Cvijanović: Srpska se oseća sigurnije kad vidi napredak odbrambenih kapaciteta Srbije

BEOGRAD - Republika Srpska oseća se sigurnije kada vidi značajan napredak odbrambenih kapaciteta Srbije, izjavila je danas srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanović je na svom Instagram nalogu napisala da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarala danas u Beogradu o aktuelnim bezbednosnim izazovima u regionu, koje smatraju zajedničkim. "Republika Srpska se oseća sigurnije kada vidi značajan napredak odbrambenih kapaciteta Srbije. Ostajemo posvećeni očuvanju mira, stabilnosti, kao i bezbednosti Srbije, Srpske i svih naših građana", istakla je Cvijanović. Današnjem sastanku u Beogradu prisustvovali su i