SAD neće produžiti dozvolu za prodaju iranske nafte

VAŠINGTON - Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa saopštila je da neće produžiti privremenu dozvolu za prodaju iranske nafte nakon 19. aprila, uz najavu pojačanog pritiska i mogućih dodatnih sankcija finansijskim institucijama koje sarađuju sa Teheranom.

Američko Ministarstvo finansija navelo je da kratkoročna dozvola, koja omogućava prodaju iranske nafte zadržane na moru, ističe za nekoliko dana i neće biti obnovljena. U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X, američko Ministarstvo finansija upozorilo je banke i druge finansijske institucije da bi mogle da se suoče sa sekundarnim sankcijama ukoliko nastave da podržavaju aktivnosti Irana, prenosi NBC News. "Finansijske institucije treba da budu svesne da