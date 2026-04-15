Sankcionisani kineski tanker vratio se u Ormuski moreuz posle pokušaja da napusti Zaliv

Tanker "Rič Steri", koji je pod američkim sankcijama, vratio se danas u Ormuski moreuz nakon što je dan ranije napustio Persijski zaliv, pokazali su podaci o brodskom saobraćaju, preneo je Rojters. Prema tim podacima, brod nije uspeo da probije američku blokadu usmerenu na brodove koji pristaju u iranske luke. Američki predsednik Donald Tramp objavio je blokadu u nedelju, nakon što mirovni pregovori između SAD i Irana u Islamabadu tokom vikenda nisu doveli do