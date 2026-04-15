Sednica Skupštine o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za danas prvu sednicu prvog redovnog zasedanja na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić. Opozicioni poslanici su Predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara. Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, kako se navodi u obrazloženju, je postojanje