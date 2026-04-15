Sednica Skupštine Srbije o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi odložena za sutra u 10 sati

BEOGRAD - Sednica Skupštine Srbije na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su podnela 62 poslanika opozicije, zakazana ponovo, za sutra u 10.00 sati, objavljeno je na sajtu parlamenta.

Ta sednica bila je prvobitno zakazana za danas, ali je zbog nedostaka kvoruma odložena za sutra. Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić. Opozicioni poslanici su Predlog za glasanje o nepoverenju