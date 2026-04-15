U Turskoj devet osoba, među njima osmoro dece, ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi; Saučešće Vučića

ANKARA - Devet osoba, među njima osmoro dece, ubijeno je danas u pucnjavi u jednoj srednjoj školi u provinciji Kahramanmaraš na jugoistoku Turske, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči.

U incidentu koji se dogodio u provinciji Kahramanmaraš, povređeno je još 13 osoba, od kojih je šest u kritičnom stanju, naveo je on na konferenciji za novinare, prenosi Rojters. Vučić izrazio saučešće povodom stradanja u pucnjavi u srednjoj školi u Turskoj Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas saučešće turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i porodicama nastradalih u pucnjavi u srednjoj školi u Turskoj. "Sa dubokim bolom i iskrenom tugom primio