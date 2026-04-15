UKRAJINSKA KRIZA: Kijev traži od EU deblokadu kredita; Moskva nastavlja sa napadima na Dnjepropetrovsku oblast

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.512. dan. Ruske snage nastavljaju sa udarima na Ukrajinu, dok je ministar spoljnih poslova te zemlje Andrij Sibiga razgovarao sa Kajom Kalas o važnosti deblokade kredita kako bi se osigurala kontinuirana podrška. S druge strane Dmitrij Peskov ističe da saradnja Rusije i SAD ne bi trebalo da zavisi od završetka rata.

Dok ruske snage izvode serije napada na Dnjepropetrovsku oblast, ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiga razgovarao je sa visokom predstavnicom EU Kajom Kalas i istakao važnost deblokade kredita kako bi se osigurala kontinuirana podrška Ukrajini. Nekoliko sati po završetku razgovora portparol Evropske komisije Balaž Ujvari istakao je da se nada isplati prvih sredstava od 90 milijardi evra Ukrajini do kraja drugog kvartala ove godine. Uporedo sa tim