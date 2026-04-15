Ministar kulture Srbije izneo odbranu, u parlamentu odložena rasprava o poverenju Vladi

Suđenje ministru kulture Srbije Nikoli Selakoviću u slučaju "Generalštab" nastavljeno je u sredu pred Višim sudom u Beogradu, gde je državni funkcioner izneo svoju odbranu.

Istog dana je zbog nedostatka kvoruma odložena sednica Skupštine Srbije na kojoj je trebalo da se raspravlja o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi premijera Đura Macuta upravo zbog ovog slučaja. Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti Selakovića i još tri osobe za zloupotrebu položaja i falsifikovanje dokumenata kojima je ukinut status zaštićenog kulturnog dobra sa kompleksa Generalštab u Beogradu. Zajedno sa njim osumnjičeni su Slavica Jelača,