Stef Kari: Deset utakmica treba ukloniti iz rasporeda

Dvostruki MVP NBA lige Stef Kari (38), smatra da bi regularnu sezonu trebalo skratiti, pošto što su on i ostale zvezde Golden Stejt Voriorsa, primorani da igraju ograničenu minutažu u predstojećem ključnom susretu protiv Los Anđeles Klipersa.

Glavni trener Stiv Ker je objavio da Kari, Kristaps Porzingis i Al Horford neće igrati više od 40 minuta u odlučujućem meču protiv Klipersa u plej-ofu Zapadne konferencije. U nedelju su dva tima ponovo igrala jedan protiv drugog, a tada je tim iz Los Anđelesa pobedio rezultatom 115:110. Ako se to desi u noći između srede i četvrtka (početak u 4 časa po našem vremenu), sezona Voriorsa će biti završena, a Kari i njegovi saigrači će želeti da je što pre zaborave.