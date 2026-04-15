UŽIVO: Spektakl u Minhenu: Mbape ušao u istoriju LŠ

Pratimo preostale revanš utakmice četvrtfinala UEFA Lige šampiona.

U Minhenu ekipa Bajerna nakon velike pobede u Madridu ponovo igra protiv najtrofejnijeg evropskog kluba Reala, dok su u Londonu na Emirejtsu rivali lider Premijer lige tim Arsenala i prvak Portugala Sporting nakon trijumfa gostiju u prvom meču Lisabonu. Trenutni rezultati revanš mečeva: Bajern – Real Madrid 2:3, Arsenal – Sporting Lisabon 0:0. Bavarci su u prvoj utakmici na stadionu Bernabeu pobedili Madriđane rezultatom 2:1, dok su Tobdžije slavio u Portugalu 1:0.