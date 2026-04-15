Kompani: "Nije završeno, idemo da ponovo pobedimo Real"

Fudbaleri Bajerna večeras dočekuju Real Madrid u revanš meču četvrtfinala Lige šampiona, imaju prednost od 2:1 iz prvog duela, ali je trener nemačkog velikana Vensan Kompani sinoć upozorio da posao još nije završen. "Svi su spremni.

Imamo svoj način pripreme i se uzbuđenje pred utakmicu. Želimo da pobedimo i pokažemo navijačima ono što očekuju od nas", poručio je Belgijanac. Iako poštuje velikog rivala, poruka je jasna – Bajern ne izlazi na teren da se brani. "Respektujemo protivnika, ali ovaj tim mora da uđe u meč sa samopouzdanjem da može da još jednom trijumfuje". Belgijanac se osvrnuo i na prvi susret i smatra da njegov tim nije dao maksimum, iako je dominirao... "Mogli smo da damo još