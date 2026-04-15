Laporta grmi o krađi, legende sa Ostrva složne, da li je Barsa toliko oštećena?

Predsednik Barselone Đoan Laporta javno je opet kritikovao sudije nakon eliminacije od Atletiko Madrida.

Barselona je sinoć opet ispala iz Lige šampiona, pošto je pobedila Atletiko rezultatom 2:1 i ispala nakon ukupnih 2:3. Predsednik Barselone žestoko je kritikovao suđenje u ovom dvomeču. "U prvom meču nisu nam dosudili čist penal, a dali su nam crveni karton zbog Kubarsijevog faula. Onda je prošle noći i Erik Garsija dobio crveni karton, iako je Kunde bio u liniji sa njim. Dakle, nije bio poslednji igrač. Takođe, pogrešno je i poništen Feranov gol, a nije nam sviran