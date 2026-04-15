Rusija će ceniti ako Peter Mađar, lider stranke Tisa, koja je pobedila na mađarskim izborima, odluči da započne dijalog sa Moskvom. To bi im omogućilo da se reše zajednički problemi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za televiziju „Indija tudej“.

On je napomenuo da Rusija još ne zna da li će Peter Mađar biti otvoren za dijalog kao njegov prethodnik, premijer Viktor Orban. On je istakao da Moskva ne zna da li će Orbanov naslednik učiniti isto. „Ali ako on (Mađar) učini isto (razgovara sa Rusijom), mi ćemo to ceniti i to će nam pomoći da rešavamo probleme i bolje reagujemo na probleme ljudi i u Mađarskoj i u Rusiji“, rekao je portparol. Peskov je primetio i da je odlazeći premijer Mađarske, Viktor