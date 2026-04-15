UŽIVO Iran: Ako SAD nastave pomorsku blokadu - neće biti trgovine u Persijskom i Omanskom zalivu

Vojska SAD saopštila da je na Bliskom istoku postignuta pomorska superiornost. Iranski supertanker sa kapacitetom za prevoz dva miliona barela nafte probio je pomorsku blokadu SAD, prenosi agencija Fars. Iran neće dozvoliti trgovinu u Persijskom i Omanskom zalivu i Crvenom moru ako SAD nastave svoju pomorsku blokadu, poručila iranska vojska.

Od jutros iz Libana je ka severu Izraela ispaljeno gotovo 40 raketa. Više od 20 trgovačkih brodova prošlo je kroz Ormuz tokom jučerašnjeg dana, uprkos američkim blokadama iranskih luka SAD neće produžiti privremenu dozvolu za prodaju iranske nafte nakon 19. aprila, najavljene dodatne sankcije institucijama koje sarađuju sa Teheranom. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da NATO nije bio tu za SAD i da će tako biti i u budućnosti.