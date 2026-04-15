Andoni Iraola na kraju sezone odlazi iz Bornmuta
Telegraf pre 44 minuta | Telegraf.rs/Tanjug
Menadžer Bornmuta Španac Andoni Iraola napustiće engleski fudbalski klub na kraju sezone, saopšteno je danas.
Iraola (43) je preuzeo Bornmut 2023. godine. Španski stručnjak je ranije trenirao Rajo Valjekano, Mirandes i AEK iz Larnake. "Bila mi je čast da treniram Bornmut i ponosan sam na ono što smo zajedno postigli. Zahvalan sam igračima i članovima kluba sa kojima sam radio. Navijači su pokazali fantastičnu podršku timu i meni i na tome ću im uvek biti zahvalan. Osećam da je ovo pravi trenutak da se povučem", rekao je Iraola, preneo je engleski klub. Bornmut se