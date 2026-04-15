Bizaran "incident" u NBA: Lamelo Bol posle pobede dva puta pesnicom udario sopstvenu maskotu tokom proslave

Košarkaši Šarlot Hornetsa uspeli su da posle velike drame dođu do pobede u plej-inu protiv Majamija nakon produžetka (127:26), pa da na taj način sačuvaju svoju šansu da dođu do plasmana u plej-of.

Sada će im biti neophodna pobeda protiv poraženog iz meča Filadelfija - Orlando. Kao i uvek, magičan je bio sjajni Lamelo Bol sa dabl-dabl učinkom od 30 poena i 10 asistencija, dok je na sve to dodao i pet skokova. Međutim, on je došao u centar pažnje zbog jednog detalja koji se dogodio odmah nakon utakmice. U euforiji zbog pobede, došlo je do bizarnog "incidenta" kada je nakon proslave sa saigračima, Lamelo Bol nastavio da se pozdravlja sa maskotom, koju je potom