Evropska unija pooštrava pravila za uvoz čelika: Smanjuju se bescarinske kvote

Telegraf pre 44 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Evropska unija pooštrava pravila za uvoz čelika: Smanjuju se bescarinske kvote

Evropska unija je postigla dogovor o pooštravanju pravila za uvoz čelika kako bi zaštitila domaću industriju i prema novom okviru, godišnja kvota za bescarinski uvoz čelika u Uniju biće ograničena na 18,3 miliona tona, što predstavlja smanjenje od oko 47 odsto u odnosu na dosadašnji nivo.

Svi uvozi koji nisu pokriveni ovom kvotom će biti opterećeni carinom od 50 odsto, dvostruko višom nego u prethodnom režimu, za 30 kategorija proizvoda koji sadrže čelik. Formalno usvajanje mera očekuje se u narednim nedeljama, a plan je da one stupe na snagu 1. jula, kada ističe postojeći zaštitni mehanizam za čelik. Unija istovremeno pojačava kontrolni mehanizam za praćenje porekla čelika kroz ceo lanac proizvodnje, tako da će tražiti podatke gde je čelik
