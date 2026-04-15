Raste inflacija u Crnoj Gori: Najteže pogođen transport, blaži porast cena u ovim oblastima

Godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla je sa februarskih 2,6 odsto na 3,1 odsto, pokazali su danas objavljeni podaci Uprave za statistiku (Monstat).

Rast cena ubrzao se pre svega u segmentu nameštaja, opreme za domaćinstvo i tekućeg održavanja, gde je inflacija sa 2,5 odsto u februaru ubrzala na martovskih četiri odsto. Poseban uticaj na ukupno ubrzanje inflacije imale su promene u sektoru transporta, gde su cene porasle za 4,4 odsto međugodišnje, nakon pada od 1,2 odsto u prethodnom mesecu. U kategorijama rekreacije i kulture, kao i u sektoru informacija i komunikacija, primećeno je blago ubrzanje rasta cena u