Silvina oproštajna poruka: "Došao kao igrač, odlazim kao doživotni navijač"

Poznato je da Bernardo Silva na kraju sezone napušta Mančester siti, a sada je objavio tim povodom i emotivnu poruku.

Ostavio je Portugalac dubok trag na Etihadu, a videćemo gde ćemo ga od leta gledati. Pominje se Juventus kao glavni favorit za njegov potpis. "Građani, Kada sam došao pre devet godina, prateći san malog dečaka, želeo sam da ostvarim uspeh u životu, da postignem velike stvari. Ovaj klub i ovaj grad su mi dali mnogo više od toga, mnogo više nego što sam mogao i da se nadam. Ono što smo osvojili i postigli zajedno zauvek će biti u mom srcu. Četiri titule u jednoj