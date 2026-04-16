Tramp o NATO-u: "Zamolio sam ih da se uključe u malu situaciju i nisu stali uz nas" VIDEO

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je NATO "stvorio sopstveni problem" time što nije stao uz Sjedinjene Države kada im je to bilo potrebno.

Takođe je rekao da očekuje da će izraelski i libanski lideri stići u Vašington u roku od nekoliko dana na sastanak koji je opisao kao istorijski, izveštava Gardijan. "Trošimo trilione i trilione dolara na NATO, a kada sam ih zamolio da se uključe u mnogo manju situaciju... nisu stali uz nas... niko od njih. Stajali smo uz Ukrajinu... kada su godinama imali probleme, mi smo stali uz njih... Ne mislim da bi stali uz nas u velikom problemu, pa mislim da su sami