Izrael i Liban dogovorili 10 dana prekida vatre: Tramp

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, američki predsednik nije pomenuo libanski pokret Hezbolah koji ima podršku Irana.

Uništene zgrade u izraelskom napadu u gradu Tir, na jugu Libana
Izrael i Liban su dogovorili primirje u trajanju od 10 dana, objavio je Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Država, posle razgovora sa Benjaminom Netanjahuom i Džozefom Ajunom, najvišim zvaničnicima ovih država.

„Ova dva lidera su se složila da će, kako bi postigli MIR između njihovih zemalja, formalno započeti desetodnevno primirje u 17 časova po istočnoameričkom vremenu“, objavio je Tramp na vlastitoj društvenoj mreži Truth Social, bez pominjanja libanskog pokreta Hezbolah koji ima podršku Irana.

Hezbolah, koja uživa podršku Irana, 2. marta je pokrenuo raketne i napade dronovima na Izrael iz odmazde za ubistvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija samo dva dana ranije kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Izraelska vojska je odgovorila talasom udara širom Libana, gađajući ono za šta tvrdi da su položaji Hezbolaha, a potom je pokrenula kopnenu invaziju na južni Liban.

Procenjuje se da je širom Libana raseljeno više od 1,2 miliona ljudi, među njima 820.000 sa juga, prema brojkama Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

Više od 2.000 ljudi poginulo je od početka rata, prema Ministarstvu zdravlja Libana.

„U utorak su se dve zemlje prvi put posle 34 godine sastale ovde u Vašingtonu, sa našim velikim državnim sekretarom, Markom Rubiom.

„Naložio sam potpredsedniku Džej Di Vensu i državnom sekretaru, zajedno sa načelnikom Združenog generalštaba, Denom Rejzinom Kejnom, da sarađuju sa Izraelom i Libanom kako bi se postigao trajni MIR.

„Bila mi je čast da rešim devet ratova širom sveta, a ovo će biti moj 10, pa hajde da to URADIMO! Predsedniče DONALDE DŽ. TRAMP.“, poručio je Tramp u objavi.

On je pozvao Ajuna i Netanjahua da nastave razgovore kao njegovi gosti u Beloj kući.

(BBC News, 04.16.2026)

