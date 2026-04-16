BBC vesti na srpskom

Poginuo bivši golman Aleks Maninger, voz udario u njegov automobil

BBC News pre 1 sat  |  Bobi Džekson - BBC Sport
Aleks Maninger iz vremena kada je nosio dres londonskog Arsenala
PA
Aleks Maninger, bivši fudbalski golman Arsenala i Juventusa, poginuo je u 48. godini pošto je voz udario njegov automobil.

Austrijska policija saopštila je da se tragedija desila 16. aprila ujutru na pružnom prelazu u Salcburgu.

Maninger je za Arsenal igrao od 1997. do 2002. i sa londonskim Tobdžijama osvojio je titulu prvaka Engleske i FA kup.

U dresu reprezentacije Austrije odigrao je 33 meča i bio deo tima na Evropskom prvenstvu 2008.

„Aleksandar Maninger je bio izvanredan ambasador austrijskog fudbala, kako na terenu tako i van njega“, rekao je Peter Šotel, sportski direktor Fudbalskog saveza Austrije Peter Šotel.

„Njegov profesionalizam, smirenost i pouzdanost učinili su ga sastavnim delom njegovih kluba i reprezentacije.

„Njegova dostignuća zaslužuju najveće poštovanje i neće biti zaboravljena.“

Maninger je započeo karijeru u Red Bulu iz rodnog Salcburga, a potom je igrao za brojne klubove: španski Espanjol, italijanske Torino, Fiorentinu, Bolonju, Sijenu i Udineze, nemački Augzburg i engleski Liverpul.

Tokom perioda provedenog u Arsenalu, Maninger je uglavnom bio rezerva Dejvidu Simanu.

Te sezone, Maninger je pomogao Arsenalu da pobedi Vest Hem na penale u osmini finala FA kupa i impresionirao je u nezaboravnoj pobedi protiv Mančester Junajteda na Old Trafordu.

Maninger je proglašen za igrača meseca Premijer lige za mart 1998. godine.

„Svi u Arsenalu su šokirani i duboko ožalošćeni tragičnom smrću bivšeg golmana, Aleksa Maningera“, stoji u objavi na Iks profilu Arsenala.

Red Bul Salcburg i Liverpul su takođe saopštili da žale za bivšim golmanom.

Maninger je odigrao 42 utakmice za Juventus, gde je uglavnom bio rezerva Đanluiđiju Bufonu.

„Danas je strašno tužan dan“, objavio je Juventus na Iksu.

„Napustio nas je ne samo veliki sportista, već čovek retkih vrednosti: skromnosti, posvećenosti i izuzetne profesionalne ozbiljnosti", saopštili su iz Juventusa.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu.

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.16.2026)

