Macinka i Đurić: EU da shvati da je prijateljstvo naših naroda duže od postojanja EU

Šefovi diplomatija Srbije i Češke, Marko Đurić i Petr Macinka poručili su danas iz Praga da Evropska unija mora da shvati da je istorijsko prijateljstvo Srbije i Češke duže nego što postoji sama EU i starije je od sadašnjih geopolitičkih okolnosti i da je Češka i dalje advokat Srbije u EU.

Ministar Macinka naglasio je da je Češka, imajući sluha za sve argumente Srbije, na raznim nivoima u EU advokat njenog punopravnog učlanjenja, dok je ministar Đurić istakao značaj toga da Srbija u Češkoj i posebno njenoj sadašnjoj vladi ima prijatelja u evropskom kontekstu.

"Za Srbiju je veoma važno da u vladi Češke postoje prijatelji koji su spremni da saslušaju i srpski ugao. O našoj zemlji širi se mnogo predrasuda i dezinformacija i zato je važno da do prijateljskih država dođe glas istine", rekao je Djurić.

Šef srpske diplomatije izjavio je da će Srbija do kraja ove godine, pošto sad usvaja paket 10 reformskih zakona, biti definitivno spremna da ispuni sve administrativno tehničke procese pristupanja, ali da odluka o proširenju kao strateška zavisi od EU i njenih zemalja članica.

"Pozivam Brisel i države članice da sagledaju stratešku sliku i sami procene da li će EU biti slabija ili snažnija", kazao je Đurić.

Srpski ministar naveo je kao potencijal Srbije za EU ekonomski rast jer je Srbija i bez evropskih fondova, kako je dodao, kakve imaju neke članice EU dostigla ili prestigla ekonomski nivo nekih od njih, kao i značaj Srbije za stabilnost i bezbednost na Balkanu pošto se graniči sa osam država članica.

"Mi u Brisel ne idemo sa ispruženom rukom da prosimo i tražimo već smo spremni da damo doprinos ako procene da je to u njihovom interesu", kazao je Đurić.

I Macinka i Đurić naglasili su da će i Prag i Beograd nastojati da imaju vanserijski dobre odnose sa novom mađarskom vladom kakve su imali sa premijerom Viktorom Orbanom, koga je inače Macinka lično pred izbore išao da podrži u Budimpeštu i uporedio Orbana sa Mikelanđelom, genijem koji se u istoriji statistički rađa jednom u 500 godina.

"Kada je reč o NIS, ona se ne našom krivicom našla u središtu sukoba velikih sila. Mi smo izrazili spremnost da otkupimo većinski deo. Pošto to nije prihvaćeno sledeća solucija je bila da MOL otkoupi većinski udeo. I dalje smo zainteresovani za realizaciju ovog aranžmana", kazao je Đurić.

Srpski ministar podsetio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao Peteru Mađaru izbornu pobedu i da će Beograd i sa novom vladom raditi na tome da odnosi Srbije i Mađarske ostanu vanredno dobri jer je to na kraju krajeva u interesu obe zemlje i mađarske manjine u Vojvodini.

Sloga dvojice ministara u razgovorima vladala je i kada je reč o nelegalnoj migraciji, gde je na konferenciji za novinare Macinka zahvalio Srbiji na izuzetno konstruktivnom pristupu i saradnji sa Češkom.

"Srbija ne želi da bude parking za migrante. Želi da ima human odnos zasnovan na zakonima", rekao je Đurić.

Šef sprske diplomatije zahvalio je Češkoj što je potvrdila učešće na izbloži EXPO u Beogradu koja je, kako je rekao, za Srbiju ključni razvojni projekt, a učešće 134 zemlje pomoći će da se slika u Srbima i Srbiji u svetu popravi.

Marko Đurić tokom posete Pragu sastaje se i sa predsednikom Poslaničkog doma češkog parlamenta iz radikalne nacionalističke stranke Sloboda i direktna demokratija koja je manji partner u češkoj vladi, Tomiom Okamurom.

Macinka sa Đurićem: Češka priznala Kosovo neoprezno, ali sad nećemo praviti teatralne gestove

Šef češke diplomatije Petr Macinka izjavio je danas u Pragu posle razgovora sa srpskim minstrom spoljnih poslova Markom Đurićem da je Češka pre skoro 20 godina priznala nezavisnost Kosova pod izvesnim pritiskom, ali da sada neće činiti neke teatralne gestove, te da će najbolje rešenje za sve biti ono koje dogovore Srbi i Albanci.

Za glavne krivce što je tadašnja konzervativna češka vlada premijera Mireka Topolaneka priznala nezavisnost Kosova, iako je tadašnji češki predsednik Vaclav Klaus bio oštro protiv, Macinka je danas označio tadašnjeg ministra spoljnih poslova kneza Karela Švarcenberga i američku ministarku Medlin Olbrajt.

"Mislim da je tadašnja vlada podlegla nekim pritiscima, možda i nekim vezama koje je Švarcenberg imao sa Medlin Olbrajt koja je na Kosovu imala veliki interes. Mogla je vlada tada da postupi opreznije, ali mi sada ne želimo da tome dajemo neku novu dinamiku, ne želimo da pravimo teatralne, iznenadne poteze", kazao je Macinka.

Češki ministar je rekao da smatra da pitanje Kosova treba rešiti kompromisom i apelovao na zvanični Beograd da ne sluša "mudre" savete sa strane, jer, da su Česi i Slovaci, kada se raspadala njihova država, slušali šta im govore strani savetnici, nikad se tako prijateljski ne bi rastali.

"Najbolje je uvek rešenje koje dve strane dogovore same", rekao je Macinka i naglasio da je i u razgovoru sa Đurićem samo potvrdio to da Češka i on lično imaju razumevanja i shvataju argumente srpske strane u sporu oko Kosova.

"Posebno u poslednje četiri godine Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi su neviđenom pritisku, kao i SPC i institucije srpskog naroda, kulturne, prosvetne, zdravstvene. Ukazao sam na to da Srbija nastavlja da konstruktivno pristupa dijalogu pod pokroviteljstvom EU kako bi se sačuvala stabilnost. Ali insistiramo na zaštiti prava srpske zajednice, orijentisani ka budućnosti i saradnji, ali spremni da kažemo istinu i stanemo u odbranu nacionalnih interesa", kazao je Đurić na konferenciji za novinare sa Macinkom.

(Beta, 16.04.2026)